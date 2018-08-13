اعتقال آسيوي وزوجته في الكويت حاولا الفرار بعد قتل رجل عربي

تمكنت الجهات الأمنية في الكويت من ضبط متهمين بارتكاب جريمة قتل راح ضحيتها وافد من الجنسية العربية في منطقة بنيد القار، وهما يحاولان الفرار خارج البلاد.

وكانت الشرطة الكويتية تلقت في وقت سابق بلاغًا عن وجود جريمة قتل في منطقة بنيد القار، حيث عثرت على القتيل وقد تلقى طعنة نافذة في القلب.

وذكرت صحيفة “الراي” الكويتية أن “التحقيقات الأولية أظهرت تورّط وافد آسيوي الجنسية بطعن المجني عليه بسكين عثر عليه بموقع الجريمة وبرفقته من يرجح أنها زوجته وشخص آخر”.

وأضافت المصادر “إثر تحريات، تم ضبط المتهم الأول وبرفقته زوجته في المطار أثناء محاولتهما الفرار خارج البلاد، وبمواجهتهما أقرا بجريمتهما، فيما لا يزال البحث جاريًا عن المتهم الثالث”.