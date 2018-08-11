بعد مرور سنوات.. جامعي ينتقم من معلمته في المرحلة الابتدائية بطريقة بشعة

ألقت قوات الأمن في مصر، اليوم السبت، القبض على طالب جامعي بكلية الحاسبات والمعلومات، لقيامه بالتشهير بمعلمته في المرحلة الابتدائية، والحديث عنها بشكل غير لائق، وتصميم صور جنسية لها.

بدأت الواقعة ببلاغ رسمي إلى الإدارة العامة للتكنولوجيا بوزارة الداخلية من المعلمة، تفيد بقيام شخص مجهول بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ونشر صور لها، إلى جانب تصميم صور جنسية، وبعض التعليقات المسيئة لها ولأسرتها، واتهامها ببعض الاتهامات الكاذبة.

وبعد الفحص والتتبع، تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم، وتبين أنه طالب بجامعة المنوفية (شمال القاهرة)، وأنشأ الصفحة للتشهير بمعلمته على موقع التواصل، بسبب سوء معاملتها له أثناء المرحلة الابتدائية، حسب زعمه.

وأشار المتهم إلى أنه استغل نشاطه بمواقع التواصل الاجتماعي لإنشاء الصفحة، والتشهير بالمعلمة، انتقامًا منها على سوء معاملته له أثناء فترة الدراسة.