الإعدام لـ 5 أشقاء قتلوا 2 من أبناء عمومتهم بسبب الميراث في مصر

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالإعدام شنقًا لـ 5 أشقاء قتلوا 2 من أبناء عمومتهم بعد خلافات حول الميراث، حيث استخدموا الأسلحة النارية والبيضاء في ترويع الآمنين، وارتكاب جريمتي القتل.

وجاء حكم محكمة الجنايات بمحافظة المنوفية ضد المتهمين الخمسة؛ لارتكابهم جريمتي قتل واستخدامهم الأسلحة النارية والبيضاء، والذهاب لمحل سكن المجني عليهما لارتكاب الجريمة.

وبدأت الخلافات بين الطرفين بسبب الميراث، ثم نشبت مشادة بسبب لهو الأطفال، ليقوم المتهمون بتوجيه اللوم للمجني عليهما بعد الاعتداء على أطفالهما، ويتطور الأمر بعدها إلى وقوع الجريمة.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم تتعلق باستعراض القوة والعنف ضد المجني عليهما بقصد الترويع، وعقدهم العزم على ذلك مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء بحوزتهم، وتوجههم إلى مكان تواجد المجني عليهما لارتكاب الجريمة.