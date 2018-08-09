“رحلة حج”.. رشوة لنائب المحافظ في “فضيحة الإسكندرية”

كشفت التحقيقات في القضية التي عرفت إعلاميًا بـ”فضيحة الإسكندرية” في مصر، عن طلب المهندسة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية (والمتهمة الرئيسية بتلقي رشوة لتسهيل تراخيص غير قانونية) عن “رحلة حج” على سبيل الرشوة.

وذكر ضابط الرقابة الإدارية محمد مصطفى، خلال إجراءات المحاكمة اليوم الخميس أن سعاد الخولي، نائب المحافظ سابقًا، طلبت رحلة حج على سبيل الرشوة، ثم طالبت بتغييرها إلى رحلة عمرة، وذلك نظير تسهيلها إنهاء إجراءات تقنين قطعة الأرض بملايين الجنيهات لصالح متهمين آخرين بطريقة مخالفة للقوانين.

وأضاف ضابط الرقابة الإدارية أمام محكمة جنايات الإسكندرية أن المتهمة طلبت من المتهم سيد جمعة رحلة حج ضمن طلبات الرشوة، ليقوم بدوره بالاتفاق مع مدير إحدى الشركات السياحية، لتسفيرها لأداء مناسك الحج، على نفقته، وشدد على أن ذلك جاء بناء على طلبها وليس عرضًا من المتهم، بحسب قوله.

كما تضمنت التحريات قيام المتهمة بطلب استبدال رحلة الحج برحلة عمرة، وجاء ذلك بعد انتهاء موسم الحج مباشرة لظروف إنجاب طفلتها، وكذلك لظروف عملها.

يذكر أن النائب العام أحال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الخولي ومتهمين آخرين، بعد القبض عليها من مقر عملها بديوان عام المحافظة إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامها بتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة لإنهاء بعض التراخيص المخالفة.