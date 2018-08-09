بينهم يمني.. تشكيل عصابي ينفذ 14 سرقة في السعودية

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية، أنه تم القبض على تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص.

وكشف متحدث شرطة الرياض عن هوية التشكيل، مبينًا أنهم “4 باكستانيين ويمني وهندي، جميعهم في العقد الثالث من العمر”.

وفي التفاصيل، بحسب صحيفة “سبق” المحلية، فإنه وبعد توفر الأدلة على تورط المتهمين بارتكاب عدد من جرائم سرقة أموال وبضائع من محال تجارية، والسرقة من المركبات، ضبط بحوزتهم معدات تم استخدامها في ارتكاب جرائمهم.

وأقر المتهمون بارتكابهم 14 جريمة سرقة، فيما جرى إيقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة في المنطقة.