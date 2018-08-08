السعودية تخصص لجنة طوارئ لنقل المبتعثين من كندا

أعلنت الحكومة السعودية اليوم الأربعاء أنها شكلت لجنة طوارئ لمساعدة الطلبة المبتعثين والمبتعثات في كندا لضمان انتقالهم بشكل سريع للولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن الملحق الثقافي بسفارة الرياض بواشنطن محمد العيسى قوله إن الملحقية الثقافية بدأت بشكل سريع في تشكيل لجنة طوارئ لمساعدة المبتعثين، يرأسها مدير مساعد الملحق للشؤون الدراسية علي الفريحي، ومديرة قسم البرامج الطبية هديل الصالح، ومدير إدارة الاعتماد والتوثيق الأكاديمي نشمي الرشيد لمتبعة أمور المبتعثين في كندا ونقلهم إلى الولايات المتحدة.

وأضاف العيسى أن الجزء المهم من المبتعثين في كندا ممن يصعب إحلالهم هم الأطباء والطبيبات، حيث يوجد أكثر من ألف طبيب وطبيبة في كندا الآن، مشيرا إلى أن الملحقية تحاول قدر الإمكان مساعدتهم بإحلالهم في برامج طبية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الملحق الثقافي السعودي “بدأنا في التواصل مع مدراء البرامج الطبية والمستشفيات الأمريكية لمساعدة الأطباء في إحلالهم، ووجدنا كل ترحيب وكل دعم من الجامعات الأمريكية”، مبينًا أن أكثر من عشرين جامعة أمريكية مستعدة لاستقبال الطلبة السعوديين المنقولين من كندا.

ورجح المسؤول الدبلوماسي أن يتم انتقال أغلبية المبتعثين من الأطباء والطلبة من كندا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بحكم قرب المكان ونظرًا لتوفر العديد من الجامعات، مما يعطي فرصة أكبر لانتقال الطلبة والطالبات وقبولهم أكثر من أي مكان آخر.

وأكد العيسى أن الملحقية ستترك المجال للمبتعثين سواء أطباء أو غير أطباء لاختيار البلد المناسب لإكمال برنامجمهم الدراسي، مع سعي الملحقية لتسهيل وإكمال إجراءات انتقالهم.

وكانت وزارة التعليم السعودية قد قررت في وقت سابق إيقاف برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا، ضمن سلسة إجراءات اتخذتها المملكة ردًّا على ما أسمته التدخل السافر في شؤونها الداخلية من طرق السفارة الكندية بالرياض.