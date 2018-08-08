الكشف عن تفاصيل مقتل أمين خزنة على يد وافد سوري بالكويت

اعترف قاتل أمين خزنة أحد مكاتب الشركات في الكويت بقتله المجني عليه عن طريق “كتم أنفاسه”، بعد حصوله على مفاتيح الخزنة وسرقة المبالغ المالية المحفوظة داخلها.

وبحسب صحيفة “الراي” المحلية، فإن المتهم أرشد على باقي المبالغ المسروقة، والمخبأة في سكنه الخاص، حيث تم تحريزها وإحالتها والمتهم إلى التحقيق.

وفي التفاصيل، فإن هنديًا يعمل أمين خزنة في إحدى الشركات العاملة في مجال المواد الغذائية في منطقة الشويخ، تعرّض للقتل، وصنفت القضية بداية على أنها وفاة طبيعية، لكن تقرير الأدلة الجنائية كشف أن الهندي تعرض للخنق.

وكشف مصدر أمني، أنه زملاء الهندي عثروا عليه ملقى على ظهره بلا حراك في مقر عمله، فقاموا بإبلاغ الداخلية.

وبعد اكتشاف اختفاء 23 ألف دينار، تم تفتيش مكاتب الشركة بسرية أثناء خروج الموظفين، فعثر على جزء من المبلغ مخبأ في مكتب موظف سوري، لكنهم تركوا الأموال في مكانها حتى الصباح، وعند حضور الموظف أطبقوا عليه، وبالتحقيق معه أقر بقتله أمين الخزنة عبر كتم أنفاسه، ولم يتركه حتى تأكد أنه فارق الحياة.

وتابع أنه أخذ بعد ذلك مفاتيح الخزنة واستولى على الأموال التي كانت بداخلها وأغلقها مجددًا وأعاد المفتاح إلى جيب القتيل. كما اعترف بأنه أخذ جزءًا من المبلغ وأخفاه في مسكنه، وكان على وشك أخذ بقية المبلغ حيث لم يستطع في بداية الأمر أخذ المبلغ كاملًا، خشية أن يشاهده أحد زملائه.

وأحيل الجاني إلى النيابة العامة على ذمة قضية قتل عمد وسرقة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.