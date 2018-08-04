الأمن السعودي يحقق مع رجل ضرب زوجته حتى فارقت الحياة

بدأت الأجهزة الأمنية السعودية، اليوم السبت، التحقيق في ظروف وفاة سيدة بإحدى الشقق السكنية بمنطقة جدة عقب تلقيها بلاغًا يفيد بوجود حالة مرضية في الشقة المذكورة.

وقال مصدر أمني، “إن بلاغًا ورد إلى الهلال الأحمر يفيد بوجود مريض داخل شقة في أحد أحياء مدينة جدة حيث توجهت الجهات المعنية إلى المكان”، مضيفًا “أنه عند وصول رجال الأمن إلى الموقع اتضح تعرض امرأة للضرب على يد زوجها ما أدى إلى وفاتها”، وفق موقع “سبق” المحلي.

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية تحفظت على الزوج وباشرت التحقيق معه لكشف ملابسات الحادثة، فيما تم إخلاء جثمان زوجته.