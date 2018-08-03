شاهد كيف كان رد فعل إحدى الفتيات الثلاث اللواتي قتلن أباهن في موسكو (فيديو)

كشفت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية عن تفاصيل جديدة في القضية التي هزت المشاعر الإنسانية، عندما قتلت 3 شقيقات روسيات أباهن البالغ من العمر 57 عامًا في موسكو الأسبوع الماضي.

ونشرت اللجنة الروسية فيديو يوثق ردة فعل إحدى الفتيات الثلاث أثناء قتلهن والدهن زعيم المافيا ومدمن الهيروين ميخائيل خاتشوريان.

ويظهر في مقطع الفيديو إحدى الفتيات الثلاثة خلال تنفيذ الجريمة؛ إذ تتضح عليها علامات الخوف، قبل أن يتم العثور على جثة والدهن وهي مصابة بعشرات الطعنات، بالقرب من مصعد داخل عمارته الخاصة في موسكو.

واعترفت الشقيقات الروسيات الثلاث بطعن والدهن حتى الموت، بعد سنوات من التعذيب والاغتصاب، حيث يواجهن الآن عقوبة السجن، والتي تتراوح مدتها من 10-15 عامًا.

واتهمت كريستينا (19 عامًا) وأنجلينا (18 عامًا) وماريا (17 عامًا)، بقتل والدهن، وأثناء التحقيق الأولي أوضحن أن الأب تسبب لهن لفترة طويلة بمعاناة أخلاقية.

وقالت مصادر إن الشقيقة الصغرى هي التي اتصلت بالشرطة، مساء يوم 27 من شهر تموز/يوليو الماضي، وفقًا لموقع روسيا اليوم.