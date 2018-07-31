سوداني يطعن مسنًا حاول حماية بناته من التحرش

أقدم شاب في السودان على طعن رجل مسن في ساعده، خلال مشاجرة اندلعت؛ إثر قيام الشاب بالتحرش ببنات المسن، خلال تواجدهم في مركبة.

وفي التفاصيل، وفق موقع “سودارس” المحلي، فإن المسن كان يستقل مركبة خاصة برفقة أسرته، فيما لاحق الشاب المتحرش مركبة المسن وبناته وتحرش بهن لفظيًا؛ ما دفع والد البنات إلى التصدي للشاب، لكن الأخير سحب سكينًا من بنطاله وغرسها في ساعد الرجل، ثم لاذ بالفرار.

وحاول عدد من المارة اللحاق بالشاب المتحرش، لكن محاولاتهم باءت بالفشل، فيما تم نقل المسن إلى المستشفى، وتسجيل بلاغ بحق الشاب.