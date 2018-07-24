مقتل 3 أشخاص وفقدان 3 آخرين بسبب الأمطار والسيول في السودان

أعلنت السلطات السودانية، اليوم الثلاثاء وفاة 3 أشخاص وفقدان 3 آخرين بسبب الأمطار والسيول التي ضربت مدينة النهود بولاية شمال كردفان (جنوب).

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن والي غرب كردفان، أحمد عجب الفيا، تلقى تقريرًا من مدير الدفاع المدني بالولاية، العقيد زاهر أبو كلام، حول الأضرار التي لحقت بمدينة النهود بسبب السيول والأمطار التي وقعت ليلة أمس الإثنين.

وقال مدير الدفاع المدني، العقيد زاهر أبو كلام، إن “ثلاثة أشخاص توفوا وفقد ثلاثة آخرون، وتضرر 2500 منزل، وانهارت أجزاء من بعض المؤسسات والمدارس والأحياء وسوق المدينة”.

فيما حذرت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية (حكومية)، من أمطار متوسطة قد تتحول إلى غزيرة مصحوبة برياح قوية اعتبارًا من ظهر اليوم الثلاثاء بعدد من الولايات.

ودعت المواطنين، حسب قناة الشروق (خاصة/ مقربة من الحكومة) الساكنين بالقرب من مجاري السيول والمناطق المكشوفة، لأخذ التدابير اللازمة لمواجهة الأمطار الغزيرة التي ضربت الأجزاء الجنوبية والشرقية بولاية الخرطوم وبعض الولايات، صباح الثلاثاء.

وأمس الإثنين، دشن الرئيس السوداني، خطة الطوارئ للتعامل مع فصل الأمطار، ومكافحة الأوبئة، بمشاركة منظمتي الصحة العالمية والأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وفي عام 2016، لقي 76 شخصًا مصرعهم في السودان جراء أمطار وسيول اجتاحت البلاد، بحسب الداخلية السودانية، فيما أعلن الهلال الأحمر السوداني، آنذاك، تضرر نحو 60 ألف و350 مواطنًا بفقدانهم الكامل والجزئي لمنازلهم؛ إثر فيضانات وأمطار اجتاحت 13 ولاية من أصل 18 ولاية.