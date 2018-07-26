استدراج متهم هارب من بيروت ليواجه الإعدام في الكويت

تمكّنت الأجهزة الأمنية في الكويت من استدراج مواطن محكوم بالإعدام بعد إدانته بقضية خطف فتاة من العاصمة اللبنانية بيروت، كما ضبطت شخصًا من غير محددي الجنسية “البدون” حكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة على خلفية قضية مخدرات.

وحول تفاصيل استدراج المواطن المحكوم بالإعدام من بيروت، ذكرت صحيفة “الأنباء” المحلية، أن المواطن الهارب أدين بقضية اختطاف أنثى عام 2016 صدر بحقه حكم بالإعدام، وتمكن من الفرار إلى العاصمة اللبنانية.

وقادت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية إلى تحديد المكان الذي يتواجد فيه المطلوب ورقم هاتفه إذ استطاع اللواء فراج الزعبي مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام التواصل مع المحكوم وأقنعه بإمكانية استئناف الحكم الصادر بحقه وتخفيضه خلال مراحل التقاضي.

وبعد المفاوضات التي أجراها اللواء الزعبي مع المطلوب بشأن ضرورة وجوده شخصيًا خلال تقديم الطعن بالحكم القضائي الابتدائي الصادر بحقه والذي لا يمكن قبوله بالمحاكم غيابيًا، اقتنع المطلوب وحضر إلى المطار الدولي وتمت إحالته إلى السجن المركزي وارتدى البدلة الحمراء الخاصة بالمحكومين بالإعدام تمهيدًا للطعن على الحكم الصادر بحقه.

وفي حادثة أخرى، ضبطت الشرطة الكويتية شخصًا من غير محددي الجنسية “البدون” حكم بالسجن المؤبد بعد أن أدين بتهمة الاتجار بالمخدرات، إذ أبدى المحكوم مقاومة عنيفة ضد رجال الأمن خلال عملية الاعتقال في منطقة كبد بمحافظة الجهراء.