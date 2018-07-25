رجل عربي يذبح حماته داخل شقتها

ألقت الجهات الأمنية في مصر، اليوم الأربعاء، القبض على مواطن متهم بذبح حماته لسرقة مشغولاتها الذهبية، وذلك في محافظة دمياط شمال البلاد.

وتشير التفاصيل إلى أن الشرطة تلقت بلاغًا بالعثور على سيدة تدعى آمال جمال مذبوحة داخل شقتها بمنطقة التدريب المهني بالأعصر في دمياط.

وتمكنت الجهات الأمنية من تحديد الجاني بعد ساعات من تلقيها البلاغ، حيث اتضح أنه زوج ابنتها وأقدم على قتلها بسبب تورطه في قرض بنكي وتعثره في السداد، ليقرر ذبحها لسرقة مشغولاتها الذهبية.

بدورها، فتحت النيابة العامة التحقيق مع المتهم؛ لكشف ملابسات الواقعة تمهيدًا لإحالته إلى القضاء.