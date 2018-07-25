“صاحب الجيب” قاتل جاره بالسعودية يكشف أسباب جريمته

كشفت مصادر في المملكة العربية السعودية معلومات جديدة بشأن قضية “صاحب الجيب”، بعد أن أطلق النار على شخص أمام منزله الشهر الماضي ولاذ بعدها بالفرار، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه بمكة المكرمة الأسبوع الماضي، وإحالته للنيابة العامة ثم إلى المحكمة الجزائية.

وأقر الجاني، أمس الثلاثاء، بأخذه مسدس والده المرخص من خزانته دون علمه في ليلة الجريمة، ليقتل أحد أبناء الجيران، لاعتقاده بأنهم قاموا بعمل سحر وشعوذة له ولأخيه، على حد قوله، وفق صحيفة “سبق” المحلية.

وأضاف، أنه تجوّل في الحي واتجه لمنزل جاره، بعد أن شاهد المجني عليه يقطع الشارع متوجهًا إلى منزلهم، وصوّب رصاصة نحو صدره ثم لاذ بالفرار، بعد أن تأكد أنه فارق الحياة، وأخفى المسدس عن طريق دفنه تحت التراب.

وكانت الجهات الأمنية بمكة المكرمة كشفت تفاصيل مقتل شاب عشريني منتصف الشهر الماضي أمام منزله، بطلقة نارية غادرة من صاحب سيارة من نوع “جيب ربع” في العقد الثالث من عمره، ثم لاذ بعدها بالفرار، وألقي القبض عليه الأسبوع الماضي، واعترف بجريمته، إذ تبيَّن أنه يقطن الحي نفسه الذي يسكنه المجني عليه.

وذكر شقيق القتيل حينها أنه عندما كان شقيقه (المجني عليه) بجوار منزله، إذ كان يتهيأ هو واثنان من أقاربهما كالمعتاد للجلسة في مكان مخصص وملاصق للمنزل، وأثناء عودتهم من صلاة المغرب، جاءت سيارة من نوع “جيب ربع” توقف صاحبها، ونادى على المقتول، ثم أشهر المسدس قبل أن يقترب منه وأطلق عليه رصاصة، ولاذ بعدها بالفرار.