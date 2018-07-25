السعودية.. العثور على المعلم المفقود “الربعي” ميتا بظروف مريبة

بدأت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية تحقيقاتها بعد عثورها على جثة بمحافظة الدرب بمنطقة جازان، ويشتبه في أن تكون لمعلم مفقود منذ نحو أسبوع.

وبحسب صحيفة “سبق”المحلية، فإن الجثة عثر عليها أمس الثلاثاء، وربما تعود إلى المعلم سعيد الربعي الذي يعمل معلمًا في إحدى مدارس جازان.

فيما كشفت معلومات أولية، أنه عثر على سيارة تعود للمتوفى مهشمة الزجاج بالقرب من أحد الأودية، وعليها آثار تكسير.

ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الواقعة، وما إذا كانت حادثة أم جريمة.

يذكر أن المعلم الربعي فقد قبل نحو أسبوع في ظروف غامضة.