زوجان يفبركان قصة خطف للحصول على فدية 

ألقت السلطات السورية القبض على امرأة وزوجها اختلقا قصة خطف بهدف الحصول على فدية بنحو مليون ونصف المليون ليرة سورية (نحو 3400 دولار).

ووفق موقع “هشتاغ سوريا” المحلي، أخبرت الزوجة أبا الزوج بقيام مجهولين في الاتصال بها طلبًا لفدية بلغت مليونًا ونصف المليون ليرة سورية مقابل الإفراج عن زوجها الذي تم اختطافه في دمشق، ليسارع الأب بإعلام فرع الأمن الجنائي بالواقعة.

وبعد إجراء التحريات من قبل السلطات السورية تبين تواطؤ الزوجة مع زوجها بهدف الحصول على مبلغ الفدية من أهل الزوج.

واعترفت الزوجة وزوجها بفبركة قصة الخطف الوهمية طمعًا في الحصول على مبلغ الفدية من أهل الزوج الذين يعمل أغلبهم خارج سوريا.