نسر عملاق يحاول خطف طفلة ويصيبها بجروح بليغة (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، فيديو يظهر نسرًا عملاقًا، وهو ينقض على طفلة، ويحاول خطفها بإحدى المناطق الريفية في قرغيزستان.

وذكر بعض الناشطين أن الطفلة أصيبت بجروح بليغة جراء الحادث، قبل أن يسارع أحد الأشخاص المتواجدين في المنطقة، ويخلي سبيلها من بين أجنحة الطائر العملاق.

ويظهر في المقطع نسر ضخم ينقض من بعيد على الطفلة خلال لهوها قبل أن يسقطها أرضًا ويتشبث بها محاولاً خطفها، ليتدخل بعدها بعض المتواجدين في المكان لتخليص الفتاة.