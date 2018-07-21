ضرب مسلم حتى الموت في الهند للاشتباه بتهريبه أبقارًا

لقي مسلم مصرعه، اليوم السبت، بعدما انهال عليه أشخاص بالضرب اعتقدوا أنه يهرّب أبقارًا، وذلك بعد 15 شهرًا فقط من هجوم مماثل، مما يُلقي الضوء على تنامي نفوذ جماعات متطرفة مؤيدة للهندوس.

ويقدّس الكثير من الهندوس الأبقار، لكن المسلمين الذين يشكلون أقلية في الهند يبتاعون الماشية، سواء لذبحها بغرض الأكل، أو للاستفادة من ألبانها.

وقالت شرطة ولاية راجاستان، شمال غرب البلاد إن ما بين خمسة وسبعة أشخاص أحاطوا بالرجل الذي أشارت له باسم (أكبر) بينما كان يسير ومعه بقرتان في قريته بولاية هاريانا القريبة، وأوسعوه ضربًا، مما أفضى لوفاته.

وقال مسؤول الشرطة في منطقة ألوار، شيام سينغ:”نحقق في الحادثة، وسنمسك بالجناة قريبًا”.

وذكرت الشرطة أن المجني عليه (28 عامًا) نُقل إلى مستشفى قريب بحالة سيئة، لكنه كان قد لفظ أنفاسه.

وقال المسؤول بشرطة المنطقة، أنيل كومار بنيوال:”في الطريق، قال المجني عليه إن اسمه أكبر، وإنه كان بصحبة صديق له تمكن من الهرب”.