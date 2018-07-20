الشرطة الألمانية تعلن جنسية منفذ الاعتداء على ركاب حافلة

قالت شرطة ولاية شليزفيغ هولشتاين الألمانية، اليوم الجمعة، إن الشخص الذي نفذ اعتداء ضد ركاب حافلة في مدينة لوبيك الشمالية، يحمل الجنسية الألمانية.

واستبعدت الشرطة وجود دوافع إرهابية لحادث الاعتداء، وأوضحت في أحدث تغريدة لها على موقع تويتر، إن منفذ الاعتداء “في الرابعة والثلاثين من العمر، ألماني الجنسية ويقيم في مدينة لوبيك”.

وأضافت الشرطة أنه لا توجد قرائن على أن المعتدي قد تحول نحو التطرف، كما شددت على أنه “لا توجد أية إشارات على وجود خلفية إرهابية للاعتداء”.

وكانت وسائل إعلام ألمانية ذكرت في وقت سابق، أن المعتدي رجل يبلغ من العمر خمسة وثلاثين عامًا، وأنه قدّم نفسه على أساس أنه من إيران.

وكانت الشرطة قد أعلنت، في وقت سابق اليوم الجمعة، أن عددًا من الأشخاص أصيبوا بجروح في مدينة لوبيك شمال البلاد، إثر قيام رجل باستخدام سلاح أبيض لمهاجمة ركاب حافلة بشكل عشوائي، قبل اعتقاله.

واكتفت شرطة الولاية الشمالية بالقول في تغريدتها على تويتر: “وقع حادث في حافلة في لوبيك كوكنيتز ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح، ولم يُقتل أحد. وألقي القبض على المعتدي وهو قيد الاعتقال”.