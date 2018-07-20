تونس.. توقيف موظف بدائرة “السجون والإصلاح” نفّذ سطوًا مسلحًا

أعلنت وزارة الدّاخلية التونسية، أنه “تم فجر اليوم الجمعة إيقاف المتورط في قضية السطو المسلح على الفرع البنكي بالمنار بالعاصمة تونس قبل أسبوع وحجز السيارة المستعملة خلال العملية”.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم، إن المتورط في القضية موظف بـ “الإدارة العامة للسجون والإصلاح” التابعة لوزارة العدل، ويبلغ من العمر 40 سنة، وهو من ولاية منوبة غربي العاصمة.

وقبل أسبوع قام مسلح باقتحام فرع بنكي بالعاصمة تونس والاستيلاء على كمية من الأموال.

وكانت قوات من الشرطة وصلت إلى المكان في أسرع وقت، إلا أن المسلح سارع بالخروج من مبنى البنك، وأطلق النار في الهواء من مسدس يحمله، وفرّ على متن سيارة سوداء.