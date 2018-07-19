تنفيذ القصاص بإثيوبية قتلت كفيلها السعودي

نفذت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، القتل قصاصًا، بجانية (إثيوبية الجنسية) بمحافظة جدة، كانت قد أقدمت على قتل كفيلها السعودي، وذلك بطعنه عدة طعنات أدت إلى وفاته؛ إثر خلاف بينهما.

ووفق صحيفة “سبق” المحلية، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل، وذكرت أن الجانية وهي إيشيتو محمد قتلت كفيلها خالد الشريبي، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات أدت لوفاته؛ بسبب خلاف بينهما.

وبينت أن سلطات الأمن كانت قد قبضت على الجانية، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها، وبإحالتها إلى المحكمة صدر بحقها ما يثبت ارتكابها الجريمة والحكم عليها بالقتل قصاصًا.