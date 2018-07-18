طفل يمني يروي كيف أفلت من مغتصبه (فيديو)

روى طفل يمني أمام رجال التحقيقات محاولة تعرضه للاغتصاب، كاشفًا كيف أفلت من الجاني باستخدام سلاحه.

وظهر الطفل، ويدعى رياض الزهراوي، في مقطع فيديو تداوله ناشطون، وهو يروي لرجال الأمن محاولة اغتصابه.

وقال رياض إن الجاني ألقاه فوق السرير وطرح سلاحه، وحين ذهب نحو الباب لإغلاقه وبعد أن تجرد من ملابسه، استغل رياض الفرصة وأمسك بالسلاح وفتح عليه النار وأرداه قتيلًا على الفور.

وأثارت قضية الطفل رياض جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا في محافظة تعز التي شهدت الواقعة، فيما أحيلت القضية إلى الأجهزة المعنية للوقوف على ملابساتها.