مصرية تقتل زوجها بسبب غيرتها من “جنية”

أقدمت سيدة في مصر على قتل زوجها بوضع مادة سامة له في الطعام، انتقامًا منه لشعورها بالغيرة بسبب حديثه الدائم عن معاشرته “جنيّة”.

وتشير التفاصيل إلى أن الجانية وتدعى سعاد محمود (تبلغ 38 عامًا) دسّت السم لزوجها في الطعام بمنزلهما في محافظة المنوفية، لشعورها الشديد بالغيرة.

وكشفت تحقيقات الشرطة أن الجانية اعترفت بقتلها الزوج بتلك الطريقة بسبب حديثه الدائم لها عن معاشرته إحدى الجنيّات وإقامة علاقات حميمية معها.

وأوضحت التحقيقات أن الزوجة لم تندم على فعلتها لمجاهرة زوجها بخيانتها أمام جيرانها وأقاربها، مشيرةً إلى أن الزوجة لم تعلم مدى حقيقة الروايات التي يتبناها زوجها؛ لكن الأمر تسبب في إهانتها أمام الجميع، وفق قولها.

بدورها أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.