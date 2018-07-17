مصر تسعى لإنتاج سجائر جديدة لمحدودي الدخل

أعلنت شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصرية بدء شركات السجائر الموجودة في مصر في إنشاء خطوط إنتاج جديدة، مشيرة إلى أن هدف تلك الخطوط إنتاج منتج جديد يتناسب مع محدودي الدخل في حالة التضخم وارتفاع الأسعار.

وقال رئيس الشعبة إبراهيم إمبابي، في مداخلة هاتفية لبرنامج “رأي عام”، المذاع على قناة “تن”، إن الشعبة لا تشجع على التدخين، بينما تسعى لتوفير منتج يناسب المدخنين من الناحية الاقتصادية، في ظل تلك الظروف والارتفاعات الأخيرة التي لحقت بالسجائر.

وكانت بعض الشركات العاملة في السوق المصرية قد أعلنت رفع أسعارها بشكل رسمي، حيث جرى العمل بها اعتبارًا منذ يوم 12 يوليو الماضي، وذلك بعد زيادة الضرائب لصالح تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

ونفى رئيس شعبة الدخان، ما تردد حول انسحاب الشركات من السوق المصرية بعد رفع أسعار السجائر مؤخرًا وزيادة الضريبة.

وأوضح أن هناك 4 شركات تحترم وجودها في السوق وتدرك قيمة وجودها في مصر ولا يمكن لأحد تهديد الدولة أو يفكر في سحب استثماراته ويوجد البديل المتمثل في الشركة الشرقية للدخان، والتي قامت مؤخرًا بتطوير منتجاتها حتى وصلت للعالمية.

جدير بالذكر أن الشركة الشرقية للدخان رفعت أسعار السجائر المحلية لها الأسبوع الماضي، بما يتراوح بين جنيه و5 جنيهات، أما شركة فيليب موريس، فرفعت أسعار منتجاتها لجنيهين اثنين.