“قاتل العيون” بالكويت ينكر جريمته ويعيق محاكمته

أعيد المتهم بقضية نحر مواطن في منطقة العيون في الكويت ومحاولة نحر ابنه من قِبل النيابة العامة إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، بعد أن عرقل المتهم تمثيل الجريمة لتراجعه عن اعترافاته بارتكابها.

وبحسب صحيفة “الراي” المحلية، فإن المتهم الذي نحر المواطن الخمسيني ثم حاول قتل ابنه، ألقي القبض عليه في منطقة العيون، بعد خلاف بينه وبين ابن الضحية، وبالتحقيق معه اعترف بالقضاء على جاره الخمسيني، وبعرضه على النيابة العامة أنكر ما أقر به أمام المباحث، بحجة خوفه منهم.

وذكر مصدر أمني أنه في أثناء إعادة المتهم إلى النيابة العامة، أمس الأربعاء، حيث كان مقررًا تمثيل الجريمة، تراجع عن اعترافاته للمرّة الثانية ما تسبب في إعادة ملف القضية إلى المباحث للوقوف على الاعترافات التي ساقها وتراجعه عنها مرتين، وجارٍ التحقيق في الملابسات لكشف الحقيقة.

وكان كويتي مطلع شهر أبريل/نيسان تعرض للذبح في منزله بالعيون (التابعة لمحافظة الجهراء) ليلًا، حيث تبين أنه تم نحره في فراشه، قبل أن يقدم المتهم ذاته وبعد شهر على محاولة قتل ابن الضحية أيضًا.