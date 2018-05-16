بعد أزمة استمرت عدة أشهر.. الفلبين ترفع الحظر عن إرسال العمالة إلى الكويت

أعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، عن رفع الحظر عن إرسال عمالة بلاده إلى الكويت، بما في ذلك العمالة المنزلية، بعد يوم واحد من إعلان رفع الحظر جزئيًا، لتنتهي مشكلة حظر العمالة التي فرضت منذ أشهر؛ نتيجة أزمة اندلعت بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية هاري روكي: ” أصدر الرئيس رودريغو دوتيرتي تعليمات لوزير العمل سيلفستر بيلو برفع الحظر الكامل عن إرسال العمال الفلبينيين إلى الكويت”، وفقًا لصحيفة “القبس” الكويتية.

ويأتي رفع الحظر الشامل ليشمل العمالة المنزلية، بعد إعلان الفلبين، يوم أمس الثلاثاء، عن “رفع حظر جزئي عن إرسال عمالتها إلى البلد الخليجي، وهم العمال المهرة وشبه المهرة”.

وكان المتحدث الرئاسي قد أعلن، يوم أمس، وفق صحيفة فلبينية، أن “رفع الحظر عن إرسال العمال المنزليين الفلبينيين إلى الكويت لن يتم إلا بعد وضع بعض الإصلاحات في التوظيف”.

وكانت الكويت والفلبين قد وقّعتا، يوم الجمعة الماضي، على اتفاقية بشأن العمال الفلبينيين بحضور وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد ووزير الخارجية الفلبيني آلان كايتانو، لتطوى بذلك صفحة الخلاف الدبلوماسي بين البلدين.

يذكر أن أزمة العمالة اندلعت بين البلدين منذ أشهر؛ بسبب “انتهاكات تعرضت لها عاملات فلبينيات في الكويت”، بحسب الرئيس الفلبيني، إضافة إلى العثور على جثة خادمة فلبينية مجمدة في إحدى الشقق، مما أدى إلى فرض حظر على إرسال العمالة الفلبينية إلى البلد الخليجي.