عفو رئاسي عن صبري نخنوخ أسطورة “البلطجة” في مصر

أفرجت سلطات الأمن المصرية عن أشهر بلطجي في البلاد الشهير باسم “نخنوخ” بعفو رئاسي من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وقال المحامي جميل سعيد محامي صبري نخنوخ، في تصريحات إعلامية، الأربعاء، أن المتهم قضى نصف مدة العقوبة الموقعة عليه.

وتداول ناشطون أنباء الإفراج عن “نخنوخ” عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، فيما تعالت الأصوات المنتقدة للقرار كون المتهم أحد أخطر المجرمين في مصر.

وحكم بالسجن 25 عامًا على “نخنوخ”، بعد اعتقاله في أغسطس 2012، داخل فيلته بالإسكندرية، في اتهامات بحيازة أسلحة وحيوانات مفترسة، كما قضت بحبسه 3 سنوات أخرى في قضية تعاطي مخدرات.