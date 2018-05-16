مقتل عميدة كلية في عدن.. تفاصيل الجريمة وهوية القاتل (صور)

أقدم سائق سيارة أجرة في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء على إطلاق النار على عميدة كلية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن؛ ما أدى إلى مقتلها، مع نجلها وابنته.

ونقل موقع “عدن الغد” عن مصادر محلية تفاصيل مقتل نجاة علي مقبل عميدة كلية العلوم الصحية بعدن ونجلها وابنته الصغيرة على يد سائق سيارة أجرة بحي إنماء بالمدينة.

وكشف مصدر محلي لعدن الغد عن هوية القاتل الذي يدعى عبدالكريم مجور العولقي، الذي قام باستخدام سلاح كلاشينكوف واقتحم شقة عميدة الكلية، وأطلق النار عليها وعلى ابنها وابنته الصغيرة.

واشار المصدر إلى ان سائق التاكسي يتعاطى -على مايبدو- حبوبًا مخدرة، وتصادفت لحظة إطلاقه النار على الأسرة وفراره من المنزل مع مرور طقم أمني تابع لإحدى القيادات الأمنية.

ويضيف المصدر أن الطقم الأمني شاهد الرجل يطلق النار، وبدأوا بمطاردته إذ فرّ إلى شقته القريبة من موقع إطلاق النار، واقتحم الجنود عليه الشقة وألقوا عليه القبض.