مقتل عميدة كلية ونجلها وحفيدتها في عدن‎

لقيت عميدة كلية وشخصين آخرين يعتقد أنهما نجلها وحفيدتها مصرعهم مساء الثلاثاء برصاص أحد المسلحين الذي أقتحم شقتها في منطقة إنماء السكنية غرب عدن.

وقالت مصادر محلية لـ”إرم نيوز” إن مسلحًا اقتحم شقة الدكتورة نجاة علي مقبل عميدة كلية العلوم بعدن وأطلق النار عليها وعلى ابنها الذي يدعى سامح وحفيدتها وأرداهم قتلى على الفور.

وبحسب المصادر فلا تزال حيثيات الواقعة غامضة حتى اللحظة، فيما أعلنت مصادر أمنية أنه تم تعقب الجاني والقبض عليه وإحالته للتحقيق.

وذكرت مصادر غير رسمية أن الواقعة تبدو جنائية، لاسيما وأن القاتل يرجح أنه سائق تاكسي كان يقل المجني عليها باستمرار، ولم تؤكد مصادر رسمية تلك المعلومات.