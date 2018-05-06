رجل أعمال مصري يقتل أولاده الثلاثة وزوجته ثم ينتحر

شهدت منطقة الرحاب، وهي حي سكني يقع في العاصمة المصرية القاهرة، جريمة مروعة بقيام صاحب شركة بقتل أولاده الثلاثة وزوجته، ثم الانتحار بمسدس غير مرخص.

وأشارت التحريات الأولية لجهات التحقيق ومعاينة الأدلة الجنائية إلى تفاصيل جديدة عن الحادث حيث اتضح أن رجل الأعمال ويدعى “عماد.س”، 56 سنة، قتل زوجته “وفاء فوزي” 43 سنة، وأولاده “محمد” 22 سنة، “نورهان”، 20 سنة، “عبدالرحمن”، 18 سنة، بالرصاص ثم انتحر داخل منزله.

وقال مصدر أمني إن التحريات المبدئية تشير إلى أن السبب وراء إقدام رجل الأعمال على ارتكاب تلك المجزرة يعود إلى مروره بضائقة مالية كبيرة.

وأكد المصدر أن الرجل حاصرته الديون بعد استيلائه على أموال من عدة أشخاص بلغت 1.5 مليون جنيه، فاتهموه بالنصب عليهم، ما دفعه لقتل أسرته والانتحار.