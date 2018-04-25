السجن ثلاث سنوات لـ”شاذ” حاول استغلال طفلة جنسيًا (صور)

قضت محكمة كراون في مدينة نيوكاسل، شمال شرق بريطانيا، بسجن دانيال سلون ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تأهيله لمدة أربع سنوات لحماية الجمهور منه، وذلك لإدانته بمحاولة مواعدة طفلة عمرها ثماني سنوات، لاستغلالها جنسيًا.

وبحسب صحيفة “مترو” البريطانية، فإن سلون 31 عامًا، وقع في قبضة الشرطة مطلع العام الجاري، بعدما نصبت منظمة أمن الأطفال فخًا لصيد مستغلي الأطفال جنسيًا في بريطانيا، حيث دشنت المنظمة في يناير الماضي صفحةً عبر موقع فيسبوك لطفلة وهمية تدعى ليلى، وعلى الفور انخرط سلون في الدردشة معها والتي تحولت سريعًا لطابع جنسي.

وأثناء الدردشة طلب الشاب من الطفلة عدم إخبار والديها بعلاقتهما، ثم حدد موعدًا للقائها، مما أدى للقبض عليه ومحاكمته.

وذكرت المحكمة أن سلون مدان باعتداءات وجرائم جنسية سابقة، وبينها اغتصابه فتاة بالغة في 2004م، كما يعاني من اضطراب في الشخصية ومشاكل في الصحة العقلية.