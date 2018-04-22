سجن ملكة جمال بريطانيا لتزعمها عصابة (صور)

قضت محكمة كراون في مدينة نورثامبتون البريطانية، اليوم الأحد، بسجن شانون ووكر ملكة جمال بريطانيا للعام 2012، لمدة عامين وثمانية أشهر، وذلك لتزعمها عصابة.

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن المحكمة أدانت ووكر 23 عامًا، بتوجيهها رجلين يُدعيان ديفونتاي هاريس، وشانز نولان، لإطلاق النار في وضح النهار، على رجل من عصابة منافسة لهم.

وكان هاريس 18عامًا، ونولان 21 عامًا، يقودان مركبة في سوق مدينة يلينغبورو البريطانية، في سبتمبر الماضي، وكانت ملكة الجمال السابقة تجلس في الخلف، حيث أطلقا النار على شاب يبلغ من العمر 18 عامًا، كان يمشي في السوق، ممّا أدى لإصابته بعاهة مستديمة في ساقه.

وأضافت الصحيفة، أنه بعد إطلاق النار خرجت “ووكر” آنذاك إلى مقدمة السيارة، والتقطت صورًا احتفالية، للنصر على العصابة المنافسة لهم.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، حُكم على هاريس بالسجن ثماني سنوات لإدانته بالجرح العمد، ونولان بالسجن تسع سنوات، وسبعة أشهر لإدانته بالجرح العمد، وحيازته سلاحًا ناريًا في مكان عام.