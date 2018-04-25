“قتلتهن لأستريح”.. ناحر بناته الثلاث في السعودية يكشف دوافع جريمته

كشف قاتل بناته الثلاث نحرًا في السعودية عن السبب الحقيقي الذي دفعه لارتكاب جريمته، مبينًا أنه قتلهنّ لیستريح، والسبب في ذلك عدم امتلاك بناته لھوية وطنیة بسبب زواجه بطريقة غیر نظامیة من أفريقیة.

وأكد مصدر أمني لصحيفة “مكة” المحلية أن الجاني حاول الانتحار بعد جريمته بالقفز من أعلى كوبري حي الروضة، قبل أن تلقي الجھات الأمنیة القبض علیه.

وأشار إلى أنه قد اعترف بجريمته دون تردد، وكان يبكي طول الوقت من ھول الصدمة، وكان يتعرض لنوبات ھیستیرية ويطلق عبارات مثل: “أنا لم أذبح بناتي”.

وكانت شرطة مكة المكرمة أوضحت في بیان لھا أول أمس ملابسات جريمة نحر أب بناته الثلاث البالغات من العمر 6 سنوات، و4 سنوات، وسنتین، لافتة إلى أنه تم القبض على الجاني البالغ من العمر 33 عامًا.