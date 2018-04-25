السعودية تؤجل وضع حجر الأساس لمشروع “المدينة الترفيهية” في القدية

المصدر: أ.ف.ب

أعلنت السعودية الثلاثاء انها أجّلت لثلاثة أيام وضع حجر الاساس لـ”مدينة ترفيهية” في الرياض هي جزء من مشروع تبلغ كلفته مليارات الدولارات ويندرج في إطار خطة المملكة لتنويع موارد اقتصادها القائم على النفط.

وكان من المقرر أن يضع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الأربعاء حجر الأساس لمشروع “القدية” الذي تبلغ مساحته 334 كيلومترا مربعا والذي يوصف بأنه النسخة السعودية لـ”ديزني لاند”.

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان بن عبد العزيز سيدشن “السبت القادم مشروع القدية”، الوجھة الترفيھية والرياضية والثقافية الجديدة في المملكة، والتي سيتم إنشاؤھا غرب العاصـمة السعودية”، من دون إعطاء اي أسباب لهذا التاجيل.

وقال مسؤولون إنه من المتوقع انجاز المرحلة الأولى من المشروع، الذي سيتضمن مراكز العاب وأنشطة للمغامرات في الهواء الطلق وتجارب السفاري ومرافق رياضية، في العام 2022.

والاثنين قال فھد بن عبدالله تونسي الأمين العام للمجلس التأسيسي لمشروع القدية في صندوق الاستثمارات العامة إن المشروع يندرج ضمن السعي الدؤوب للمملكة “لتطوير المشاريع العملاقـة التي من شأنھا أن تساھم وبشكل فاعل في تحقيق العديـد من العوائد الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة، ودفع عجلة التنمية المستدامة لما فيه خير الوطن والمواطن وفق القطاعات التي حددتھا رؤية المملكة 2030”.

وأكد الرئيس التنفيذي للمشروع مايكل رينيجر أنه يتوقع أن يساهم هذا المشروع في جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الترفيه وغيرها.