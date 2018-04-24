أول صورة للسعودي قاتل بناته في مكة المكرمة

نشرت قناة العربية أول صورة للمواطن السعودي ناحر بناته الثلاث في مكة المكرمة، وكانت عبارة عن سيلفي التقطه معهن، قبل أن يغدر بهن في وقت لاحق.

وظهر القاتل في الصورة وهو يحتضن بناته الثلاث، فيما لم يكن يُتخيل أن تكون نهايتهن على يديه، وبهذه الطريقة البشعة.

وكشفت فاطمة محمد خليل، والدة البنات الضحايا (ريناد، وريماس، وريتاج) أن والد زوجها سبق أن قام بربط إحدى البنات واسمها ريماس بـ “شال” وكمم فمها، وقرّب السكين من رقبتها، وكأنه يجري تجربة للقتل، وحذّرته حينها بعد صراخ ريماس واستغاثتها، ليرد عليّ قائلًا إنه كان” يمزح”.

وقتل الثلاثيني السعودي بناته الثلاث اللاتي تتراوح أعمارهن بين ثلاث إلى ست سنوات في جريمة بشعة باستخدام سكين، في حي الروضة بمكة المكرمة. وتمكنت الجهات الأمنية من إلقاء القبض على الجاني، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية في حقه، فيما كشفت التحقيقات الأولية أنه يعاني اعتلالًا نفسيًا، كما يُدمن المسكر.