فضائح الفنان السعودي محمد الشعيبي وطليقته البحرينية تصل إلى “الحموات”

يستمر مسلسل فضائح الفنان السعودي محمد الشعيبي مع طليقته البحرينية آلاء الثاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمحاكم، كان آخرها مطالبة والدة الشعيبي بضم حضانة ابنة الشعيبي “نور” لها.

وحضرت في جلسة المحكمة الصغرى بالبحرين والدة الفنان الشعيبي بصفتها طرفًا مختصمًا، فيما لم تحضر والدة الزوجة “آلاء” فقررت المحكمة حجز الدعوى لـ13 مايو/أيار.

وتعمدت طليقة الشعيبي آلاء إقحام والدتها أيضًا في الدعوى بعد أن دخلت أيضًا والدة الشعيبي، فقررت المحكمة التأجيل لإدخال الوالدتين.

ووفق موقع “الأيام” البحريني، قالت والدة الشعيبي للمحكمة إن ابنها سعودي الجنسية ومقيم في الكويت، مبينة أن عقد الزواج أبرمه في السعودية وأن الطفلة المتنازع عليها من مواليد الكويت.

زواج قصير وفضائح كثيرة

وتزوج الفنان محمد الشعيبي عام 2016 من آلاء الثاني (من خارج الوسط الفني) ولم يدم زواجهما الذي أثمر عن طفلتهما “نور” طويلاً حتى وقع الطلاق واندلعت المشاكل بينهما وقذف كل منهما الآخر وتبادلا الاتهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق أن حصلت آلاء على حضانة طفلتها بالقانون، لكنها عادت واتهمت طليقها عبر مقاطع فيديو في شهر مارس/آذار الماضي بأنه اقتحم منزلهم برفقة أشخاص مجهولين، واختطف الطفلة وهرب بها، وبعد أن قدمت بلاغا في الواقعة، تبين بعد تحريات أن الطفلة غادرت البحرين مع الشعيبي، عبر منفذ جسر الملك فهد وقدم لهم وثيقة تفيد بضياع جواز سفر طفلته واتجه بها للسعودية.

ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، حيث أخذت طليقته آلاء تكيل للشعيبي الشتائم ووصفته بـ”الهمجي”، وعلقت: “انت واخوانك وامك.. انتوا مافيكم احترام.. انتم ناس معقدة.. ناس متخلفة.. ناس تربيتها تربية شوارع.. بنتي مثل ماشردتها من البحرين من دون جواز ولا بطاقة.. قسم بالله ادفعك الثمن، لانك لو ريال كفو ماتدخل علي رياييل بالغرفة، يا زبالة.. ناس حثالة، ناس تربية شوارع، يا متخلف يا معوق، عاشرتك سنتين ونص مثل المينون، قلت يتعدل، لكن انت لازم تتعالج، حاولت احترمك اقول جوزي، لكن مانت ريال، امك لو هي كفو ما تشوف ابنها رجل همجي يتهجم على بيوت الناس مع رياييل، وساكتة.. يامعقدين.. قسم بالله انكم اسفل خلق ربي”.

وخرج محمد الشعيبي لاحقًا عبر مقاطع فيديو موثقة ردًا على آلاء، ينكر فيها اقتحامه المنزل، لكنه لم ينكر خطف الطفلة، حيث قال إنه دخل المنزل بموافقة أهل البيت ودخل غرفة طفلته واصطحبها ثم غادر بها للسعودية.

وتقدم الشعيبي بدوره إثر اتهامه بالاختطاف بدعوى أمام المحكمة بالكويت والبحرين والسعودية يطالب بإسقاط الحضانة عن مطلقته.

يذكر أن الفنان محمد الشعيبي (32 عامًا) ممثل ومغني سعودي يعيش في الكويت، شقيقه الفنان بدر الشعيبي، بدأ التمثيل وهوصغير من خلال المسرح، وله عدة أعمال درامية ومسرحيات.