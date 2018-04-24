مصري بالكويت يهتك عرض طفلة في حصة “تربية إسلامية”

تقدمت كويتية لأحد مراكز الشرطة بشكوى جاء فيها أنه لدى إحضارها لابنتها (9 سنوات) من أحد معاهد التقوية المدرسية، لمراجعة دروسها، استعدادًا لامتحانات نهاية العام، أخبرتها أنها تعرضت لاعتداء على يد معلم “تربية إسلامية”، حيث تحسس جسدها وجردها من ملابسها، ثم وثق فعلته، وأدلت ببيانات المتهم.

وكشف مصدر أمني، وفق صحيفة “الراي” المحلية، توجه رجال الأمن للمعهد، واتضح أنه يعود لكويتي وغير مرخص، ويتم استخدامه كحضانة أطفال صباحًا ومعهد مساء، وتم إلقاء القبض على الجاني الذي تبين أنه مصري الجنسية.

وأقر الجاني بالتحقيقات أنه ليس معلم تربية إسلامية بل “بنشرجي” (مصلح إطارات سيارات) وادعى أنه معلم وصار يعطي دروسًا في التربية الإسلامية، كما كشف عن مقطع الفيديو الذي صوره في هاتفه الجوال.

وأكد المصدر أنه بناء على اعترافات المتهم أمر بتسجيل قضية جناية هتك عرض قاصر، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وتم التحفظ على هاتفه النقال.