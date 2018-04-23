بالصور.. كشف كواليس جريمة نحر 3 بنات بمكة وجنسية الأم

كشفت مصادر في المملكة العربية السعودية معلومات جديدة عن ناحر بناته الثلاثة بحي الروضة في مكة المكرمة.

وبين المصدر أن الأب الجاني يسكن حي الروضة منذ 5 سنوات، ويعمل بإحدى الحراسات الأمنية، ولا يختلط كثيرًا بالجيران، وهو متزوج من مقيمة من الجنسية النيجيرية وليس له من الأطفال غير بناته اللواتي نحرهن.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، فإن الجاني لم ينم منذ أيام، بسبب تعاطيه حبوب الكبتاغون، وذلك بحسب ما قاله لرجال الأمن.

وأضافت أن زوجة القاتل خرجت من المستشفى بعد تلقيها علاجًا ومهدئا للأعصاب بسبب الصدمة النفسية التي عانت منها جراء فقدانها بناتها، حيث تم التأكد من عدم تعرضها لإيذاء جسدي.

وذكر أحد الجيران أن اضطراب الزوج النفسي دفع المحيطين به إلى تجنبه، وكان كثير الخلافات مع أهل بيته، مضيفا أن الشرطة سبقت والقت القبض على الجاني قبل شهد لاعتدائه على بناته، إلا أنه تم إطلاق سراحه لاحقا بكفالة.

بدوره، كشف عامل بقالة في الحي، أن البنات الثلاث ضحايا الأب حضرن إلى البقالة في اليوم الذي سبق الجريمة لشراء حلويات منه وكن سعيدات.

ولفت أن الأب استدان منه قبل يومين من الجريمة 20 ريالا (ما يعادل 6 دولارات) مبررا رغبته اصطحاب بناته في نزهة، موضحا أن معاملة الأب القاتل المادية كانت جيدة ويسدد ديونه باستمرار.

فيما تحفظت الشرطة بمكة على الأب الجاني، تمهيدًا لإحالته لمستشفى الأمراض النفسية، للتأكد من أهليته وقواه العقلية وفيما إذا كان متعاطيًا لحظة ارتكابه الجريمة.

كما أكدت مصادر أن الشرطة ستحيل الجاني للنيابة العامة بمكة المكرمة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وكان أحد شهود العيان، قد بلغ عن الجريمة، التي قال إنها وقعت في الساعة الحادية عشر صباحا، وذلك بعد سماعه صرخات والدتهم من داخل المنزل، ثم رأى الجاني (33 عاما) ينزل بعد جريمته إلى الشارع دون أن تظهر عليه أية ردة فعل وجلس أمام البقالة.

وقال: “عند حضوري لسؤاله عن سبب صراخ زوجته، أفاد بأنه لا يوجد شيء مريب، وبعد لحظات خرجت زوجته وهي في حالة هستيرية وتصرخ: بناتي بناتي! وبعد ذلك اتجه إلى البقالة وطلب ماء وجلس على عتباتها وهو لا يبالي، ما جعلني أكرر عليه السؤال: هل قتلت بناتك؟ ورد بكل ثقة: حياكم الله إلى المنزل. عندها حضر شاهد عيان آخر ومعه أحد الجيران -مقيم من الجنسية الأفريقية- وصعدنا لمنزل الجاني”.

وتابع: “عندما دخلت وشاهدت البنات الثلاثة غارقات بدمائهن في منظر بشع، تأكدنا من حدوث الجريمة ثم أمسكنا الجاني، وقدمنا بلاغًا لمركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة وانتظرنا حتى وصول الدوريات الأمنية وتم ضبط الجاني واستلام الموقع والتحفظ على أداة الجريمة، ومباشرة الجهات ذات الاختصاص.”