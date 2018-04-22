زفاف الفنانة السعودية مروة سالم ومحمد سلامة (صور وفيديو)

زفاف الفنانة السعودية مروة سالم ومحمد سلامة (صور وفيديو)

المصدر: إرم نيوز

احتفلت الفنانة والإعلامية السعودية مروة سالم، التي أثارت الجدل قبل أسابيع، في السعودية، بزفافها مساء السبت، على الباحث والناقد الفني السعودي محمد سلامة، في فندق ماريوت بالقاهرة، وسط حضور حشد من الفنانين والإعلاميين.

ونشرت الفنانة، التي كانت محور خلاف بين رئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية تركي آل الشيخ وبين إدارة “دوري بلس”، صورًا من زفافها على حسابها بموقع “إنستغرام”.

وعلقت العروس على صورة لها قائلة: “تم بحمد الله”، فيما علقت على صورة أخرى بقولها: “إخواني مزز قلبي وفرحتي”.

وأوردت مروة سالم عبر الحساب أيضًا مقطع فيديو من حفل الزفاف يظهر فيه أقاربها، وقالت معلقة عليه باللغة الإنجليزية: “Brothers & sisters are the best ever” أي (الإخوة والأخوات هم الأفضل على الإطلاق).

Brothers & sisters are the best ever ♥???? #مروة_سالم

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ونشرت عبر حسابها بموقع “تويتر” صورة أخرى مع زوجها، أهدته فيها أبيات من الشعر قالت فيها: “أنا وأنت لنا قصة.. كتبها ليلنا بلونه وسطرها الزمن ذكرى.. لمعنى الحب وشجونه..”.

ونشرت مقطع فيديو برفقة أهلها أرفقته بتعليق قالت فيه: “الأخ نعمة وظهر وسند.. يارب يحفظهم ويخليهم ويرفع قدرهم”.

ورد العريس سلامة على زوجته بقوله: “لقد تزوجت للتو بهذه الفتاة المفرطة في الجمال وبشكل رسميّ للتو.. إن اسمها مروة سالم”.

وتفاعل عدد من الإعلاميين والفنانين مع خبر الزفاف، حيث قال الإعلامي صلاح مخارش: “في #ماريوت_القاهرة البارحة احتفل أصدقاؤنا، الناقد الفني محمد سلامة @mmmsssalama و الفنانة والإعلامية مروة سالم @MarwaSB بزفافهما وسط حضور الكثير من الأصدقاء والزملاء ونجوم الفن ..، نبارك لهما وكل التمنيات بحياة سعيدة يملؤها الحب”.

الموزع الموسيقي ممدوح سيف تقدم بالتهنئة للعريس عبر حسابه في “تويتر”، وقال: “ألف مبروك يا محمد، أنت ومروة. أتمنى لكم حياة سعيدة ناجحة”

مدير صحيفة “أنحاء” السعودية شارك في التهنئة قائلًا: “أبارك للصديق العزيز محمد سلامة والأخت الغالية مروة سالم الزواج، أسأل الله أن يجعل حياتهم مدادًا من الفرح والمودة والرحمة والسعادة”.

والفنانة مروة سالم، عُرفت كإعلامية بصوتها المميز عبر إذاعة “مكس.إف . إم”، ثم ذاعت شهرتها بحضور الكثير من الفعاليات الإعلامية في جدة، إلى جانب نشاطها الإلكتروني الفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتواصلها مع النشطاء، لتنتقل بعد ذلك إلى عالم الغناء بطرح أغنيتها الجديدة” عسل صافي”، التي انتشرت بقوة.

وقدمت مروة سالم، أكثر من برنامج تلفزيوني، قبل دخول عالم الغناء، ويأتي اهتمامها بالجانب الرياضي، كونها نشأت في أسرة تعشق نادي الاتحاد، ووصفت نفسها في أكثر من حوار صحفي أنها “اتحادية بالفطرة”، مشيرة إلى عشق أسرتها لنادي الاتحاد السعودي.

وتتحدث مروة كثيرًا عن نادي الاتحاد، وتبدي رأيها تجاه ما يدور داخل البيت الاتحادي من مشاكل وعقوبات.

ودارت بسببها، الشهر الماضي، أزمة حين قررت إدارة “دوري بلس” استضافتها داخل استوديو تحليلي للمباراة بين السعودية وأوكرانيا، الأمر الذي أغضب تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية.

وأعرب آل الشيخ عن غضبه تجاه ما حدث في الاستوديو، وكتب في تغريدة له على “تويتر” :”لا الإخوان في دوري بلس فاهمين الموضوع غلط! أستديو غير مقبول… أستغرب بعض التصرفات!”، حيث نشر صورة له وهو يضع يده على رأسه، في إشارة إلى غضبه من وجود مروة سالم في الاستوديو؛ ما تسبب في استبعاد الفنانة من فعاليات الاستوديو.

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