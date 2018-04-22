تفاصيل مثيرة لجريمة “بشعة” بحق طفلة داخل أحد المساجد في مصر

أمرت النيابة العامة في مصر اليوم الأحد، بحبس مواطن متهم باغتصاب طفلة وقتلها داخل أحد المساجد، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تفاصيل مثيرة في الواقعة التي حدثت في مسجد بإحدى قرى منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، حيث قام المتهم محمد شعبان 25 عامًا، باستدراج الطفلة “ميادة” (4 سنوات) واغتصبها.

وبحسب التحقيقات “خاف المتهم من صراخ الطفلة بعد اغتصابها ليقرر ذبحها داخل حمام المسجد، ويحاول بعد ذلك إخفاء فعلته بتمثيل البحث عن الطفلة مع بقية أهالي القرية بعد اختفائها لعدة ساعات”.

وتمكنت الجهات الأمنية من كشف تفاصيل الواقعة، بعد تفريغ كاميرات المسجد الذي عثر بداخله على جثمان الطفلة، قبل أن تقرر إحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

وتعاني مصر من انتشار ظاهرة التحرش والاعتداءات الجنسية، إذ قدرت جهات حكومية مصرية في عام 2012، أن أكثر من 70% من النساء في مصر يتعرضن للتحرش والاعتداء الجنسي في الشوارع والأماكن والمواصلات العامة.