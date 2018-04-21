السجن مدى الحياة ليمني قتل زوجته وأطفاله في بريطانيا (صورة)

قضت محكمة بريطانية في ليفربول بالسجن مدى الحياة مع الحد الأدنى 31 سنة على يمني مقيم في المدينة، أدين بقضية قتل زوجته اليمنية وطفليه.

واعترف المتهم المدعو سامي محمد علي سعيد الشعبي بقتل زوجته أرينا سعيد الشعبي وطفليه شاذية ورامي ( 7 و4 سنوات) في الـ 30 من مايو/أيار العام الماضي، عبر خنقهم وتسميمهم، ومن ثم قيامه برش البنزين في الغرفة، حيث كان ينوي إحراقهم.

وتزوج سامي من أرينا الشعبي عام 2009، وانتقلت للعيش معه إلى بريطانيا، وقالت مصادر مقربة من الأسرة: إن الشاب أدمن على تعاطي المخدرات، بحسب موقع “عدن الغد”.

وبحسب القاضي، فإن المدعى عليه عانى من اضطراب عقلي مصاب بجنون الاضطهاد الذي قلل من مسؤوليته.