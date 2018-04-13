بريطانيا تتهم روسيا بالتجسس على سكريبال وابنته لـ5 أعوام على الأقل

قال مارك سيدويل مستشار رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للأمن القومي، إن وكالات المخابرات الروسية تجسست على العميل المزدوج السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا، لمدة 5 أعوام على الأقل قبل تعرضهما لهجوم بغاز أعصاب في شهر آذار/ مارس الماضي.

وقال سيدويل في خطاب إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج اليوم الجمعة، إن حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بيوليا جرى استهدافها عام 2013، من قبل متخصصين في القرصنة الإلكترونية من المخابرات العسكرية الروسية.

وذكر سيدويل في خطابه الذي نشرته الحكومة “من المرجح بشدة أن أجهزة المخابرات الروسية تعتبر على الأقل بعض المنشقين عليها أهدافًا مشروعة للاغتيال”.

وتعرض سكريبال وابنته لما تقول لندن إنه هجوم بغاز أعصاب ظلّا بعده في حالة حرجة لأسابيع، وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن من المرجح جدًا أن تكون موسكو المسؤولة عن الهجوم.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الجمعة، إلى أن تقريرًا أصدرته منظمة حظر الأسلحة الكيمائية هذا الأسبوع، لم يؤكد مصدر السم المستخدم في تسميم سكريبال وابنته.

وقال السفير الروسي لدى بريطانيا ألكسندر ياكوفينكو اليوم الجمعة، إنه يشعر بقلق من أن تكون الحكومة البريطانية تحاول التخلص من الأدلة المتعلقة بالقضية.

وأضاف للصحفيين “لدينا انطباع بأن الحكومة البريطانية تنتهج عن عمد سياسة تدمير جميع الأدلة الممكنة، وتصنف كل المواد الباقية على أنها سرية وتجعل إجراء تحقيق مستقل وشفاف أمرًا مستحيلًا”.