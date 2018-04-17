الإمارات.. شاب يتهم والدته بدس “الحشيش” في حقيبة سفره

شكا شاب آسيوي لمحكمة استئناف أبوظبي في دولة الإمارات والدته، كاشفًا أنها هي من قامت بدس مادة الحشيش التي ضبطت داخل حقيبة سفره، وذلك أثناء قيامها بتوضيب أمتعته، استعدادًا للعودة إلى الدولة من رحلة إجازة قصيرة قضاها في وطنه الأم.

وذكر المتهم، وفق صحيفة “البيان” المحلية، أن السبب يعود لجهل والدته بقوانين دولة الإمارات التي تحظر حيازة وإدخال المواد المخدرة، معترفًا بتعاطيها، مبينًا في ذات الوقت أن تعاطي مادة الحشيش يعتبر من الممارسات المتوارثة والمحببة في منطقته.

وقال المتهم: “قبل عودتي إلى الإمارات، طلبت من والدتي أن تتولى مهام تجهيز حقائب السفر وذلك لارتباطي بأعمال أخرى، وقبل أن تشرع والدتي في ذلك نبهتها بعدم وضع مادة الحشيش المخدرة لكونها من المواد المحظورة في دولة الإمارات، وعند دخولي إلى الدولة عبر مطار أبوظبي الدولي تفاجأت برجال الأمن وهم يلقون القبض علي، حيث تبين لهم وجود مخدر الحشيش في الحقائب”.

وطالب المتهم المحكمة الحكم ببراءته، لتقرر المحكمة حجز الدعوى للحكم.