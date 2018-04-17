حكم بتأييد إعدام قاتل الطفل آذان في أبوظبي

أصدرت محكمة “استئناف أبوظبي” صباح الثلاثاء، قرارها بتأييد حكم محكمة أول درجة، القاضي بإعدام قاتل الطفل آذان، وإلزامه بدفع الدية الشرعية لورثة المجني عليه، بالإضافة إلى منح أولياء الدم الحق في حضور إجراءات تنفيذ حكم الإعدام.

وحسب صحيفة “البيان” المحلية، فقد حجزت المحكمة القضية للحكم في جلستها الماضية بعد الاستماع إلى مرافعة الدفاع، عقب اطلاع المحكمة على تقرير اللجنة الطبية النفسية التي قامت بفحص المتهم، وتوصلت إلى أنه لا يعاني من أي مرض نفسي أو عقلي، وهو كامل الأهلية والإدراك والبصيرة وهو يعد مسؤولاً عن أفعاله وتصرفاته.

والطفل آذان آسيوي الأصل من أم أوروبية، يبلغ من العمر 11 عامًا، وقد قتل بعد الاعتداء عليه جنسيا خلال شهر رمضان، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في التوصل إلى القاتل بعد مرور 3 أيام على ارتكابه للجريمة.