الإعدام لسوري في الكويت بسبب هذه التهمة

الإعدام لسوري في الكويت بسبب هذه التهمة

المصدر: فريق التحرير

حكمت جنايات الكويت، أمس الخميس، بإعدام سوري متهم بجلب وحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.

وفي التفاصيل، بحسب صحيفة “الراي” المحلية، وردت معلومات للجهات الأمنية عن أن المتهم يتاجر ويتعاطى المواد المخدرة، وبعد الحصول على إذن بتفتيشه، تم التثبت من المعلومات، فتوجهت قوة أمنية إلى مقر سكنه، وتم ضبطه، وعثر في غرفة نومه على حقيبة بداخلها لفافات هيروين، كما وجد ميزان حساس وعلبة بلاستيك وملعقة، وعند مواجهته، اعترف بحيازتها لقصد الاتجار والتعاطي.

وأقر في الاعترافات بحيازته لتلك المواد، وبإحالته للطب الشرعي، ثبت تعاطيه الهيرويين والمورفين ومؤثرات عقلية.

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