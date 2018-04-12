بالفيديو.. الفنان الكويتي محمد حداد يبهر هنادي الكندري بمفاجأة غير متوقعة

فاجأ الفنان الكويتي محمد حداد زوجته الفنانة هنادي الكندري بهدية غير متوقعة، حيث وثّق عبر مقاطع “سناب شات” لحظة توجهه مع هنادي لمفاجأتها.

ولم تكن هنادي على علم بالهدية، حيث أبلغها أنه يستعد لمفاجأتها، كما فاجأته من قبل بهديتها غير المتوقعة له، حين أهدته سيارة بمناسبة عيد ميلاده في فبراير/شباط الماضي.

وعلّق محمد في بداية المقطع: “تونا واصلين دبي، نازلين من سيارة واصلين الاوتيل”، ثم سأل هنادي كي يثير فضولها: “لكن ليش جايبج دبي؟”.

وعاتبته هنادي، التي لم تكن فيما يبدو على علم بالمفاجأة: “يا جماعة عندي تصوير؟ وأمس قايلهم دام هنادي ما عندها تصوير حنروح دبي”. وألحت بنفاد صبر: “شو هي المفاجأة قول؟”.

لكن محمد اعترض: “شلون اقلك وهي مفاجأة؟”.

ولاحقًا، وصل محمد وزوجته إلى مكتب شركة “بروج” العقارية في ذات الفندق، حيث بادر بالقول: “ها جاهزة؟”. وذلك كي تستعد للمفاجأة.

وعلّق مدير الشركة، المكنى بـ”أبو راشد”، مطلعًا هنادي على المفاجأة، حيث اشترى لها زوجها محمد حداد فيلا في البوسنة: “مثل ما قال الأخ محمد مسويلك مفاجأة لا صارت ولا ستوت، وبصراحة حجزلك فيلا سوبرديلوكس، فيه دولة يسمونها جنة الله عالارض، تتكون من 5 غرف وصالة، والحين تقدرين تشوفين الفيديو”.

وعرّف بالمدينة المشرفة عليها “بروج”، كاشفًا أنها في البوسنة، ومجهزة بالكامل، مبينًا لها أنها مرفقة بمول مساحته مليون كم مربع، ثم تابع “أبو راشد”: “وهاي المفاجأة”. وتابع مازحًا: “يبيلها الفرش بعد، الحين نتفق عالفرش بعد ما اتفقنا.. بصراحة أنت تستاهلين”.

وأضاف، معددًا مزايا المدينة: “ترى هي مدينة ذكية، يعني تشتغل كلها بالتقنيات، يعني آيباد يسكر بالستاير ويرفع بالستاير، وهاذي المنطقة الرياضية، فيها الأندية والمعسكرات.. للأندية الأوروبية والخليجية، ومشبعة بغاز الأوزون.. وفيه نافورة راقصة، أكبر نافورة بأوروبا، وتشتغل بالليزر، وبالشتا تتحول لمنطقة جليد وراح تتزلجي بشكل عادي”.

وأعربت هنادي الكندري عن سعادتها الغامرة بالهدية غير المتوقعة، وعلّقت: “أنا مو مصدقة.. صدج صدج؟”. ورد محمد مؤكدًا: “الحين خالص كل شي ودافع دفعة أولى.. عشان تصدقين”.

فيما ظلت المفاجأة بادية على هنادي: “مادري شو اقول مادري (..) أنا لا تعليق، محمد كان شي وايد خيال، وأنا ما عارفة أعبر..”.

فيما أوضح محمد حداد: “هذا مكان السيارة.. تستاهلين”.

يذكر أن الفنانة هنادي الكندري تشارك في مسلسل “التاسع من فبراير”، حيث ستجسد شخصية جديدة لم تكشف عنها، ومن المتوقع عرض العمل في رمضان القادم.