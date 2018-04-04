لإغراء المستخدمين.. “سناب شات” يتيح إجراء مكالمة فيديو بين 16 شخصًا (صور)

فتح تطبيق “سناب شات” أبواب خدمة مكالمات الفيديو أمام عدد أكبر من المستخدمين، بحيث يمكن للمستخدم الدخول في مكالمة فيديو مع عدد من أصدقائه بحد يصل إلى 16 شخصًا.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدم أن يستمتع بها من خلال دعوة بعض الأصدقاء داخل محادثة جماعية إلى مكالمة فيديو، ويمكن إرسال دعوات لأصدقاء آخرين فيما بعد تباعًا، وقد أتاحت الخدمة من قبل للمستخدمين الدخول في محادثة صوتية بحد أقصاه 32 شخصًا في المحادثة الواحدة.

ووفقًا لما نشره موقع “تيك كرانش” التقني، فإن الميزة تتيح للمستخدمين أن يشاركوا في مكالمات الفيديو الجماعية سواء بالفيديو أو فقط بأصواتهم، ما يمكنهم من حرية اختيار طريقة تواصلهم مع أصدقائهم في أي وقت.

واعتبر بعض الخبراء تلك الخطوة بمثابة ميزة تنافسية يلوح بها “سناب شات” لإغراء المستخدمين في وقت تراجعت فيه ثقتهم بـ “فيسبوك”، منافسه الأول، ومنصاته المختلفة ومنها “إنستغرام”، بعد التأكد من تسريب بيانات المستخدمين من 50 مليون “بروفايل” على المنصة الزرقاء.