شرطة دبي تكشف تفاصيل مقتل رجل أعمال أمريكي

كشفت شرطة دبي هوية المتورط في قتل رجل أعمال أمريكي من أصول عربية اليوم الأحد ، بعد أن تمكنت من إلقاء القبض عليه عقب ساعات من وقوع الجريمة.

وأوضح اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، أن الشرطة تلقت بلاغًا من ابن خالة الضحية يفيد بانقطاع الاتصال به أثناء تواجده في الدولة، لتباشر الفرق متابعة مكان تواجد رجل الأعمال المتغيب بعد تحديده.

وأضاف المصدر وفقًا لـ”آراء الإخبارية” أنه تم استدعاء الخبراء الجنائيين، وبمعاينة موقع الحادث تبين أن الضحية تعرض للضرب على راْسه بدرج أحد “الدواليب ” ليفارق الحياة فورا.

ووفق الشرطة فإن القاتل زائر عربي يبلغ من العمر 25عامًا، وكان قد رافق رجل الأعمال إلى غرفته الفندقية عدة مرات قبل تنفيذالجريمة.

وبعد التحقيق أقر الجاني بمرافقته لرجل الأعمال لغرفته الفندقية، وأنه فكر بسرقة محفظته فقام بضربه على رأسه مستخدمًا لوحًا خشبيًا، عبارة عن درج دولاب الملابس، وبعد أن تأكد من فقده لوعيه فر هاربًا من الموقع.