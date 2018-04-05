صور من دبي تنافس في مسابقة عالمية مرموقة

نشرت صحيفة “ديلي ميل” مجموعة من الصور الفائزة بمسابقة جوائز “ZEISS” للتصوير الفوتوغرافي عام 2018 وكان من أبرزها صورتان من إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

والتقط أحد المصورين المشاركين في المسابقة، في عامها الثالث، والتي تركز على إبراز قصص “غير مروية”، صورة لمقهى جليدي في أحد مولات دبي، وصورة أخرى ليخت فاخر.

المصور البلجيكي نيك هانيس لقي ترحيبًا كبيرًا بمجموعته المصورة التي سماها “حدائق البهجة” وقدم عبرها لمحة عما يمكن أن تكون عليه الحياة في مدينة دبي الإماراتية.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” أن هانيس التقط مجموعة من الصور خلال 5 رحلات في 2016 و2017 استعرضت جوانب الحياة في دولة الإمارات.

وسيتم عرض أعمال جميع المصورين المختارين في لندن ضمن معرض جوائز التصوير الفوتوغرافي الذي تقيمه شركة “سوني” اليابانية لعام 2018 في الـ 20 من أبريل الجاري وحتى الـ 6 من مايو المقبل.

ووفقًا لما أوردته الصحيفة البريطانية، فإن المصور البلجيكي نيك هانيس أراد تسليط الضوء والتركيز على ما وصفه بـ”التحول السريع لدبي من مركز تجاري إقليمي في الستينيات إلى المدينة الأكثر حداثة وعصرية التي وصلت إليها اليوم”.

واستدل على تلك المرحلة بصورة ليخت بحري فاخر علق عليها قائلًا: “يستقبل باتلر الزوار لنموذجٍ أولي من فيلا سيهورس العائمة، وهي عبارة عن فيلا تحت الماء تقع في قلب أوروبا، وهي أرخبيل من صنع الإنسان على بعد 2.5 ميل قبالة دبي”.

وتتميز الفيلا بغرف نوم تحت الماء وحمامات مع نوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف تسمح بإطلالات على الحياة البحرية، وتحتوي كل فيلا على خادم شخصي، وفقًا لهانيس.

وأضاف: “في الوقت الذي يكتمل فيه المشروع الطموح، سيكون هناك أكثر من 125 فيلا عائمة، تكلف كل منها 2.5 مليون يورو، سيكلف استئجار الفيلا 5000 يورو في اليوم”.

وعلى صورة المقهى الجليدي في دبي علق قائلاً: “السائحون السعوديون لديهم شوكولاتة ساخنة في صالة Chillout Ice، وهو بار الحرارة فيه تحت الصفر مع منحوتات ثلجية، ويقع في مركز Oasis التجاري في دبي”.