الداخلية المصرية: مقتل 3 عناصر “خطرة” في تبادل لإطلاق نار

أعلنت الداخلية المصرية، الخميس، مقتل 3 عناصر وصفتهم بالـ “خطرة” في تبادل لإطلاق نار خلال حملة أمنية بمحافظة الإسماعيلية شمال شرقي البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان، إن “حملة أمنية مُكبرة شنها قطاع الأمن العام بالإسماعيلية أسفرت عن مصرع ثلاثة من العناصر الخطرة عقب تبادل إطلاق النيران، تخصصوا في ارتكاب وقائع السرقة بالإكراه والإتجار بالمواد المخدرة”.

وأشارت إلى أنه “تم العثور بحوزتهم على 3 قطع أسلحة نارية و1793 طلقة مختلفة الأعيرة و4 كيلو غرامات من مخدر الهيروين”.

وأوضحت أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية لضبط الخارجين على القانون”.